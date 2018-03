Anzeige

Bensheim. Wie viele Pappbecher in Bensheim im Müll oder - weitaus schlimmer - im Gebüsch länden, hat noch niemand gezählt. Es dürften aber etliche sein, denn der Trend, einen Kaffee zum Mitnehmen zu bestellen, hat sich auch an der Bergstraße längst durchgesetzt.

Die SPD würde dem gerne ein Ende machen. „Papp- oder Plastikbecher für den Genuss von Kaffee und anderen Heißgetränken schaffen hohe Müllberge und verbrauchen große Mengen von Ressourcen“, erklärte Eva Middleton in der Stadtverordnetenversammlung. In Deutschland landen nach Angaben der Umwelthilfe 2,8 Milliarden Einwegbecher im Müll oder in der Natur. Dort würden sie nur langsam abgebaut, zudem „zerfällt der Becher in kleinste Teile, die dann als Mikroplastik in den Boden, ins Wasser und in die Nahrungsketten gelangen“, bemerkte die Fraktionschefin.

Die Sozialdemokraten wollten deshalb vom Magistrat prüfen lassen, wie mit einem Pfandsystem das Ganze eingeschränkt werden könnte. Dabei sollten verschiedene Modelle untersucht und relevanten Ansprechpartner einbezogen werden. Bei den anderen Fraktionen stieß das Ansinnen durchaus auf Zustimmung. Die Koalition ergänzte das Ansinnen mit einem eigenen Änderungvorschlag. dr