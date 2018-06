Anzeige

Bensheim. Auf dem Papier liest sich die Offerte gut: 2,6 Millionen Euro will die Bietergemeischaft Bonava/Sahle für den Meerbachsportplatz zahlen, um darauf 120 Wohnungen zu bauen. 66 davon sollen als klassische Sozialwohnungen auf den Markt kommen, 36 zu günstigeren Konditionen als zurzeit allgemein üblich (wir haben berichtet).

Der Magistrat ist davon überzeugt, dass das Konzept nicht nur in der Theorie erfolgversprechend ist und hat eine klare Verkaufsempfehlung ausgesprochen - und sich gegen das Angebot der hiesigen Wohnbau Bergstraße entschieden. Die direkten Anwohner sind aus unterschiedlichen Gründen weniger begeistert, dass der nicht mehr genutzte Sportplatz des FC Italia verschwindet und bebaut wird. Und auch kommunalpolitisch besteht Diskussionsbedarf, wie die Sitzungen des Ortsbeirats Mitte und des Bau- und Sozialausschusses zeigten.

Allerdings kristallisierte sich in der Debatte heraus, dass die Koalition aus CDU, GLB und BfB das Vorhaben grundsätzlich stützen wird - jedoch mit Änderungswünschen. Das Dreierbündnis schloss sich einem Vorschlag aus dem Ortsbeirat an. Demnach soll im Rathaus dafür gesorgt werden, dass zu jeder Wohnung zwingend ein Tiefgaragenstellplatz vergeben wird. Darüber hinaus müssten die öffentlichen Parkplätze an der Sporthalle gesichert sein - und die Situation der Schulkindbetreuung an der Hemsbergschule Beachtung finden. Ergänzt um die Forderung der Koalition, dass der Radweg entlang der Schwarzwaldstraße erhalten bleibt, votierten alle Fraktionen mit Ausnahme der FDP für den Verkauf an Bonava/Sahle.