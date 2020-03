Diwan-Gespräch mit Ulf Langemeier

Bensheim.Katastrophen erschüttern die Welt jedes Jahr auf Neue. Als Retter in Katastrophengebieten sind die Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks nicht nur in Deutschland aktiv – sie leisten auch international wertvolle Hilfe. Beim Diwan-Gespräch am Goethe-Gymnasium am Dienstag (10.) um 19.30 Uhr in der Bibliothek erfahren Interessierte mehr dazu aus erster Hand. Ulf Langemeier, ehemaliger Schüler des Goethe-Gymnasiums, berichtet von seinen Auslandseinsätzen und den Herausforderungen vor Ort. Der Förderverein Freunde des Goethe-Gymnasiums lädt alle Interessierten dazu ein.

Es war ein Jahrhundertsturm: Am 29. August 2005 erreichte Hurrikan Katrina die US-Golfküste und richtete große Schäden an. Vor allem das Schicksal von New Orleans machte weltweit Schlagzeilen. Katrina gilt als eine der verheerendsten Naturkatastrophen in den USA. Im Krisenstab des THW in Bonn starteten erste Überlegungen über mögliche Hilfeleistungen – doch niemand glaubte so recht daran, dass die USA transatlantische Hilfeleistungen anfordern würde – bis die Alarmierung kam.

Ulf Langemeier berichtet als damaliger Einsatzleiter vom Großeinsatz des THW in New Orleans und Erfahrungen aus anderen Auslandseinsätzen. red

