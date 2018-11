Diwan-Gespräch über 1918

Bensheim.Am Donnerstag (8.) um 19.30 Uhr richtet der Förderverein des Goethe-Gymnasiums in der Bibliothek der Europaschule das nächste Diwan-Gespräch aus. Herr Klein, Leiter der Gedenkstätte Niederbronn-les-Bains, und Herr Schreiber (Goethe-Gymnasium), laden ein zum Gespräch über (verpasste) Chancen, die Folgen und unterschiedlichen Wahrnehmungen sowie die Bedeutung des Jahres 1918 in Deutschland und Frankreich.

Im November 1918 endete der Erste Weltkrieg. Er kostete mehr als 15 Millionen Menschen das Leben. Im November 1918 entstand die erste Demokratie in Deutschland. Die Menschen sollten als gleichberechtigte Bürger in einer freien Republik leben. Nie wieder sollte es Unterdrückung geben. Dies scheiterte, aber dennoch leben wir heute, 100 Jahre später, in einem demokratischen, zusammenwachsenden Europa.

2012 erhielt die EU den Friedensnobelpreis dafür, dass die Menschen in Europa in Frieden und Freiheit leben können. Alle Interessierten sind eingeladen, den Ausführungen der Experten zu folgen und anschließend zu diskutieren. red

