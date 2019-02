DLRG letztes Jahr über 5100 Stunden im Einsatz

Bensheim.„Es ist Wahnsinn, was so ein kleiner Verein leistet“, war das Fazit des Einsatzberichtes von Thomas Rech – und der Beifall der Versammlung war die deutliche Bestätigung. Eigentlich hatte der technische Leiter des Heppenheimer Ortsverbandes der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) schon bei der Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr von einem „Rekordjahr“ gesprochen und war nicht davon ausgegangen, dass im Folgejahr noch eine „Schippe draufgelegt“ wurde.

Zwar hatte sich die Zahl der 123 Einsätze 2018 gegenüber dem Vorjahr kaum verändert, aber die Qualität der Einsätze war eine andere, wie die dafür aufgewendeten und deutlich höheren 5129 Stunden (2017: 3800) zeigten. Zusammen mit den Dienst- und Ausbildungsterminen kamen die DLRG’ler aus Bensheim und Heppenheim im vergangenen Jahr auf insgesamt 9389 Stunden, wobei Rech von tatsächlich mindestens 10 000 Stunden ausgeht, da viele kleinere Aktivitäten gar nicht erfasst würden.

Die beiden DLRG-Ortsverbände sind zwei eigenständige Vereine, die seit Jahren aber eng zusammenarbeiten, einen gemeinsamen Vorstand haben und zur gemeinsamen Hauptversammlung einladen. Auch ist die DLRG wichtiger Bestandteil der Bergsträßer Rettungskette, was durch die Anwesenheit der Feuerwehren, des DRK und der Hundestaffel Bergstraße-Odenwald verdeutlicht wurde. Einmal mehr wurde die gute Zusammenarbeit aller Bergsträßer Hilfsorganisationen bekräftigt, die durch den Hessentag 2014 in Bensheim einen enormen Schub erhalten hat.

35 Aktive, darunter 17 Taucher

Die Aufgaben der beiden DLRG-Ortsverbände sind klar geregelt. In Heppenheim, mit dem Vorsitzenden Thomas Vettel, ist der Einsatzstützpunkt; in Bensheim, mit dem Vorsitzenden Lars Wagenknecht, werden die Rettungsschwimmer aus- und fortgebildet. Aktuell verfügt die DLRG über 35 aktive Einsatzkräfte. Darunter 17 Einsatztaucher, zehn Bootsführer und vier Strömungsretter.

In der Ausbildung im Bensheimer Schwimmbad trainieren aktuell 40 Jugendliche, wobei die Trainingsstunden am Montag „für eine ordentliche Arbeit fast zu voll sind“, verwies Wagenknecht auf noch freie Kapazitäten am Mittwoch. Erwähnt wurde von Wagenknecht auch die gute Zusammenarbeit mit der SSG Bensheim und dem Sportkreis Bergstraße beim Anbieten von Schwimmkursen auch für Migranten. Ziel für 2019 sind die bessere Koordination des Schwimmtrainings und die Ausbildung von weiteren Trainern.

Im vergangenen Jahr musste das Schlauchboot außer Dienst gestellt werden, dessen Ersatzbeschaffung nicht nur teuer ist, sondern mangels entsprechender Anbieter auch Zeit kostet. Eine groß angelegte Spendenaktion war dank vielfältiger Unterstützung – eine besondere Erwähnung fand hier Harry Hegenbarth – erfolgreich, so dass im April mit der Lieferung gerechnet wird.

Zur Bootsweihe wird es in diesem Jahr eine gesonderte Veranstaltung geben. Dank ging auch an Lars Klawonn, der ein Ersatzboot zur Verfügung stellte. In diesem Zusammenhang wurde die „Schwanheimer Werft“ als Außenstelle für die technische Wartung lobend erwähnt.

In der Schwimmausbildung wurde sechsmal das Jugendschwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer) abgelegt, dreimal Silber und zweimal Gold, und es wurden sowohl intern als auch extern 28 Rettungsschwimmer ausgebildet sowie Badepersonal und Rettungsschwimmer geschult. Außerdem erhielten sechs Ausbilder den Lehrschein für Aus- und Fortbildung, und vier Ausbildungsassistenten sind auf dem Weg dahin.

Neben den Rettungs- und Bergungseinsätzen, wobei die im Rhein wegen des niedrigen Wasserstandes – schnell und viele Strudel – nicht ohne waren („der Rhein war ein Monster“) hatte die DLRG auch 420 Stunden Wachdienst am Badesee geleistet, war auf den großen Festen wie Weinmarkt und Winzerfest beim Sicherheitsdienst involviert, mit dem Tauchcontainer bei Veranstaltungen vor Ort oder hat die Unterkunft in Heppenheim baulich optimiert.

In der von Bärbel Jäger moderierten Hauptversammlung berichtete Kassenwart Peter Jäger von einer ausgeglichenen Finanzlage, so dass der einstimmigen Entlastung von Rechner und Vorstand nichts im Wege stand. Dass die große Mehrheit der Versammlung (eine Gegenstimme) dennoch eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beschloss, hängt mit der vom Bundesverband beschlossenen Erhöhung des abzuführenden Beitragsanteils ab 2020 zusammen. Danach wird der Jahresbeitrag für Erwachsene ab kommendem Jahr von 35 auf 45 Euro erhöht, der für Kinder und Jugendliche von 23 auf 33 Euro und der für Familien von 70 auf 90 Euro.

Dass das ehrenamtliche Engagement der Rettungsschwimmer des DLRG bares Geld wert ist, machte Thomas Rech anhand einer kleinen Rechnung deutlich. Er verglich die geleisteten 9389 Stunden mit der im öffentlichen Dienst geleisteten Arbeitszeit und kam dabei auf 5,54 Mitarbeiterstellen mit einem Personalkostenaufwand von knapp 300 000 Euro.

Lob und Dank für die geleistete Arbeit gab es zum Abschluss von Kreisverbandsleiter Matthias Denner, der von einem „Jahr der Einsätze“ im Kreis sprach. „Beeindruckt von den Zahlen wie schon vor einem Jahr“, zeigte sich der Chef der Bensheimer Feuerwehren Jens-Peter Karn. Das Ansehen der DLRG sei bei ihm aufgrund verschiedener gemeinsamer Einsätze erheblich gestiegen – denn im Wasser seien sie die Profis.

