Doch ein Anschluss an die Westtangente?

Die Straße Neuwiesenfeld (links im Bild) im Gewerbegebiet in Höhe des Leica-Kreisels Richtung Schwanheim endet wenige Meter vor der Westtangente. Nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung soll erneut geprüft werden, was eine Anbindung des Gewerbegebiets an die Umfahrung kosten würde.

© Funck