Dörfliche Gemeinschaft stärken

Bensheim.Neben dem Zentrum muss nach Ansicht der Grünen Liste Bensheim (GLB) auch die dörfliche Gemeinschaft gestärkt werden. Das „von unserer grünen Ministerin angeregte Dorfentwicklungsprojekt“ ist das Auftaktthema der Fraktionsarbeit der GLB nach der Sommerpause.

Die frisch eingetroffenen, wesentlichen Ergebnisse der ersten Online-Befragung ließen interessante Diskussionen auf der Sitzung der GLB-Fraktion am Dienstag (11.) im Präsenzhof erwarten. Außerdem wird die Durchführung der Lesung im Naturschutzzentrum mit Prof. Glaubrecht am Freitag (14.) sowie des Nachhaltigkeitsmarktes am Samstag (15.) in der Innenstadt besprochen.

Die Fraktion trifft sich um 20 Uhr. Interessierte können sich bei m.mueller@gruene-bensheim.de anmelden, da aufgrund der Corona-Richtlinien die Teilnehmerzahl begrenzt ist. red

