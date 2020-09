Don Ender im Musiktheater Rex

Bensheim.Der versierte Sänger und Gitarrist Don Ender ist mit seiner Band ein „Local Hero“ im Rhein-Main- und Rhein-Neckar-Gebiet. Am Freitag (4.) ist er um 20.30 Uhr im Musiktheater Rex zu Gast.

Sein umfangreiches Repertoire beinhaltet die verschiedensten Stilrichtungen des Blues, Rock, Southern Rock, Rhythm & Blues und Soul. Seit mittlerweile über 20 Jahren ist er auf den Bühnen Deutschlands aktiv. Neben seinen Konzerten mit der eigenen Don Ender Band ist er auch Organisator und musikalischer Direktor der „Night of Guitars“.

Musikalisch beeinflusst wurde Don Ender von Gregg Allman, Eric Clapton oder Jimi Hendrix. Aber auch Künstler wie Warren Haynes, Derek Trucks oder John Mayer haben ihn inspiriert. Gereift durch viele Jahre Bühnenerfahrung gelang es ihm, all diese Einflüsse zu seinem ureigenen, unverkennbaren Stil zu kreieren. Am Freitag wird er mit seinen eingängigen Melodien, groovigen Rhythmen, rauen Gitarrensoli und mit viel leidenschaftlichen Soul in der Stimme im Musiktheater Rex auftreten.

Am Samstag Sidekick

Am Samstag (5.) präsentieren Sidekick Rockklassiker aus den 90ern und aktuelle Metal-Hits. Musikalisch setzt die Band auf Werte, nicht auf die Charts: Die Songauswahl erfolgt danach, ob die Lieder live Spaß machen, für Stimmung sorgen und den Bandmitgliedern gefallen. Lieder, die diesen Kriterien nicht dauerhaft genügen, werden schnell wieder aus dem Programm genommen. Die Band liegt viel Wert auf eine authentische und vor allem leidenschaftliche Darbietung. Los geht es um 20.30 Uhr. Tickets für beide Konzerte gibt es über die Homepage des Rex unter www.musiktheater-rex.de.

Am Sonntag Frühschoppen

Am Sonntag (6.) treten die Pink Panthers ab 11 Uhr zum Terrassen konzert und Frühschoppen (Motto: „Alles außer Kännchen“) vor der alten Güterhalle an. Der Eintritt ist frei, über eine kleine Anerkennung freuen sich die Musiker. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.09.2020