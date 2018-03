Anzeige

Bensheim.Gleich zwei Jubiläen wurden in den vergangenen Tagen bei Katjas Friseurteam in der Karl-Fuchs-Straße 10 in Bensheim gefeiert. Vor 25 Jahren wagte die Friseurmeisterin Katja Ehrlich-Peetz den Weg in die Selbstständigkeit und eröffnete ihren eigenen Friseursalon.

Das Sprichwort, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, trifft auf die Friseurmeisterin hundertprozentig zu: Bereits ihre Eltern Almut und Karl Peetz gründeten 1965 einen Friseursalon. Hier arbeite Katja Ehrlich-Peetz nach der Ausbildung und während der Meisterprüfung.

Aus dieser Zeit kennt die Friseurmeisterin nicht nur einige Stammkunden von heute, sondern auch Astrid Rossmannith, die ihre Ausbildung zur Friseurin im Jahre 1979 begonnen hatte.