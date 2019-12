Doppelpack im Musiktheater

Bensheim.Die Simon & Garfunkel Revivalband ist heute, Freitag (27.), und am Samstag (28.) jeweils ab 20.30 Uhr im Musiktheater Rex zu hören. Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf über die Homepage des Musiktheaters unter www.musiktheater-rex.de.

Michael Frank, Guido Reuter und Band gastieren wieder in der alten Güterhalle. Bei ihren Konzerten ist das Publikum von den Stimmen und dem Gesamtsound der Band so begeistert, dass während stehender Ovationen eine Zugabe nach der anderen gefordert wird. „Die Arrangements von Simon and Garfunkel haben es wirklich in sich. Deswegen traut sich da auch fast keiner ran. Michael Frank und Guido Reuter sind aber so begnadete Musiker, dass man einfach nur dasteht und staunt,“ erinnert sich Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt an einen Auftritt.

Das Publikum darf sich auf Hits wie „Mrs. Robinson“, „Sound Of Silence“ oder „Bridge Over Troubled Water“ und zwei Stimmen freuen, die vom Original nur schwer zu unterscheiden sind, heißt es in der Ankündigung. red

