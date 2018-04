Doppelpack von Rüdiger Dahlke

Anzeige

Um 18.30 Uhr wird Rüdiger Dahlke zum Thema „Schattenarbeit“ sprechen: Nach C.G. Jung ist der „Schatten“ das gesamte Unbewusste. Er ist das Wesen, das wir lieber nicht wären, letztendlich aber doch werden müssen, um zur Ganzheit zu gelangen.

Insofern empfinden wir unsere dunkle Seite äußerst zwiespältig: Sie stößt uns ab und fasziniert zugleich. Dahlke zeigt auf lebendige Weise, wie man den eigenen Schatten aufspüren und konfrontieren kann, um ihn schließlich annehmen und integrieren zu können. Wer sich auf die eigene Schattenarbeit einlässt, wird offener, freundlicher und toleranter – sich selbst und anderen gegenüber.

Ähnlich wie er in seinem Bestseller „Krankheit als Symbol“ die Fülle der Symptome deutet und die darin verborgenen Lebensaufgaben verdeutlicht, widmet sich Dahlke im Vortrag um 20.30 Uhr menschlichen Widerständen als Entwicklungschancen den übrigen Problemen und Beschwerden, die sich gleichermaßen deuten lassen.

So werden Auffahrunfälle oder Wasserrohrbrüche, der Verlust oder Diebstahl von Brieftaschen oder Ideen, Partnerschaftsprobleme und solche in der Familie, Schwierigkeiten mit dem Entwicklungsweg, der Arbeit oder der Gesellschaft zu einer Fundgrube für Selbsterkenntnis und seelisches Wachstum, heißt es in einer Ankündigung.

Beschwerden und offene Wünsche an Gott und die Welt werden deutlich und durchschaubar und mit den darin verborgenen Lernaufgaben und der zugehörigen Eigenverantwortung verbunden, wodurch sich laut Dahlke Auswege und Einlösungen ergeben.

Karten für diese Vorträge gibt es in Bensheim in der Musikbox im Kaufhaus Ganz, in Zwingenberg bei der Buchhandlung Lichtblick, in Auerbach bei der Bücherkiste und in Heppenheim bei der Bücherstube May. red

Info: Weitere Infos auf der Seite www.Lebenskunst-Bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.04.2018