BENSHEIM.Im Bensheimer Rathaus feierten gestern Christa Geschwind ihr 40-jähriges und Gerhard Rotschadl sein 25-jähriges Dienstjubiläum – damit bestand gleich doppelter Grund zur Freude.

Gewürdigt wurden die Arbeit und die Persönlichkeiten beider Jubilare im Beisein mehrere Vertreter aus der Mitarbeiterschaft von Bürgermeister Rolf Richter.

Christa Geschwind absolvierte ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Bensheimer Stadtverwaltung und arbeitet seitdem in der Stadtkasse, wo sie aktuell als stellvertretende Teamleiterin tätig ist.

Gerhard Rotschadl machte zunächst eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugschlosser, später war er an verschiedenen Stellen und Positionen in der freien Wirtschaft beschäftigt. Eine weitere Etappe in seinem Berufsleben führte Rotschadl auch zur Bundeswehr.

In der Bensheimer Verwaltung ist Gerhard Rotschadl, der eine Ausbildung zum Hilfspolizeibeamten hat, als Sachgebietsleiter für den Bereich Stadtpolizei im Straßenverkehrs-Team tätig. thz

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.08.2019