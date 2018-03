Doppeltes Jubiläum

Anzeige

Bensheim.50 Jahre Deep Purple, 20 Jahre Demon’s Eye – die Tribute Band Demon’s Eye macht im Rahmen ihrer Jubiläumstournee am Samstag (24.) Station im Musiktheater Rex in Bensheim. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.

Spezielles in vielfacher Hinsicht bieten die Musiker von Demon’s Eye auf ihrer „Anniversary in Purple“-Tour 2018. Für die Shows, mit denen „Europas Deep-Purple-Tribute-Band Nr. 1“ nicht nur das eigene 20-jährige Bestehen, sondern auch das 50. Jubiläum des Originals feiert, wurde ein eigenes Konzertprogramm erarbeitet: Binnen gut zwei Stunden spielt das Quintett einen repräsentativen Querschnitt des Purple-Schaffens der Ritchie-Blackmore- und Jon-Lord-Jahre – beginnend beim Debütalbum „Shades of Deep Purple“ 1968 und dem Ende mit „The Battle Rages on“ von 1993.

Ferner ist der ehemalige Rainbow-Vocalist Doogie White als „Special Guest“ mit dabei.