Doppeltes Jubiläum bei der Feuerwehr

Schwanheim.In den letzten Vorbereitungen ist das Festkomitee für die Jubiläumsfeierlichkeiten zu 90 Jahren Freiwillige Feuerwehr Schwanheim und 50 Jahren Jugendfeuerwehr. Die Plakate werden nun im Stadtgebiet aufgehängt und weisen auf die Feierlichkeiten am letzten Septemberwochenende hin.

1928 wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwanheim gegründet. 46 Männer haben es sich damals zum Ziel gesetzt, den Brandschutz und die Hilfe für die Bevölkerung auf freiwillige Beine zu stellen.

Heute, 90 Jahre später, ist die Idee noch immer aktuell und wird in Schwanheim gelebt. Eine gute Idee braucht immer frische Inspiration, auch das haben die Aktiven in Schwanheim früh erkannt und bereits 1968 die Jugendfeuerwehr gegründet. Diese kann heute auf ihr 50-jähriges Bestehen zurückblicken. Das doppelte Jubiläum nehmen die Feuerwehrleute in Schwanheim zum Anlass, am 29. und 30. September zu feiern.

Los geht es mit einem Festkommers am Samstag (29.) um 18 Uhr. Umrahmt von den Original Fehlheimer Feierabendmusikanten gibt es einen Rückblick auf 90 Jahre Feuerwehr und 50 Jahre Jugendfeuerwehr in Schwanheim mit Ehrungen für verdiente aktive Einsatzkräfte und Vereinsmitglieder.

Ab 21 Uhr beginnt die Party zum Jubiläum. Auf der Bühne im Festzelt vorm Feuerwehrhaus spielen die Undercoverboys Rockklassiker und aktuelle Charthits. Neben Speisen und Getränken in gewohnter Feuerwehrmanier wird zum Jubiläum auch eine Sekt- und Cocktailbar angeboten.

Am Sonntag, 30. September, geht es die Feuerwehr Schwanheim wieder ruhiger an. Zum Mittagessen ab 11 Uhr und anschließendem Kaffee und Kuchen sind alle Interessierten eingeladen. red

