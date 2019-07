Dorfentwicklung rückt in den Vordergrund

Bensheim. In den kommenden Jahren werden die Bensheimer Stadtteile verstärkt in den Blickpunkt rücken: Die Stadt wurde in das Förderprogramm für Dorfentwicklung des Landes Hessen aufgenommen. In den kommenden mehr als sieben Jahren sollen die Ortsmittelpunkte der ländlichen Stadtteile nachhaltig gestärkt werden - mit finanzieller Unterstützung aus Wiesbaden. Förderungswürdig sind dabei sowohl kommunale als auch private Projekte wie etwa die Sanierung eines Altbaus.

Priska Hinz, hessische Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, übergab am Donnerstag persönlich den Anerkennungsbescheid im Bensheimer Rathaus an Ersten Stadtrat Helmut Sachwitz. „Mit dem Förderprogramm für Dorfentwicklung unterstützen wir Kommunen im ländlichen Raum dabei, sich zukunftsfähig aufzustellen und neue Entwicklungswege zu beschreiten,“ erklärte Ministerin Hinz.

Ziel des Programms sei es unter anderem, gleichwertige Lebensgrundlagen zwischen Stadt und Land zu schaffen, so dass auch ländlich geprägte Regionen durch eine entsprechende Infrastruktur für die Zukunft attraktiv aufgestellt sind. Nur so lasse sich etwa Abwanderung entgegenwirken.

