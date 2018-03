Anzeige

Zu Beginn des Nachmittages hatte die Doris Schneider in ihrer Funktion als Seniorenlotsin jedem Gast eine Rettungsdose überreicht. Im Notfall können diese Dosen Leben retten, da alle wichtigen Daten in der Dose hinterlegt sind und so Einsatzkräfte sofort über den eventuell nicht mehr ansprechbaren Patienten informiert werden.

Bei seiner Begrüßung betonte Bürgermeister Rolf Richter die Wichtigkeit solcher Dosen für alle Bürger, nicht nur für Senioren, da auch jüngere Menschen in Notsituationen geraten und selbst keine Auskunft geben können. tn

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.03.2018