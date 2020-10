Dorfmarkt in Zeiten der Pandemie

Zell.Es war alles etwas anders in diesem Jahr, aber immerhin gab es überhaupt etwas. Auch in Zell wird dieses unsichtbare Virus, das seit gut einem halben Jahr das öffentliche Leben massiv beeinträchtigt, nicht missachtet. Aber man will nicht gänzlich in Pandemie-Ohnmacht verfallen.

Im Organisationsteam der SKG Zell hat man intensiv diskutiert und sich für den beliebten Zeller Dorfmarkt

...