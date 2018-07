Anzeige

Wilmshausen.Der SPD-Ortsbezirk Wilmshausen hatte wieder zum traditionellen Dorfplatzfest eingeladen. Der Vorsitzendes des Ortsbezirks, Heiko Moritz, und sein Team von Helfern hatten den Bereich der alten Grillhütte wieder hergerichtet – und so konnte man bei sonnigem Wetter wieder viele Bürger und Neubürger auf dem idyllisch in Ortsmitte gelegenen Platz begrüßen.

In diesem Jahr kamen der gefüllte Braten mit Beilagen sowie die kühlen Getränke bestens an. In geselliger Runde hatte man Gelegenheit, mit den Vertretern der Politik zwanglos ins Gespräch zu kommen. Besonders freute man sich über den Besuch der Landtagsabgeordneten Karin Hartmann sowie der Bundestagsabgeordneten Christine Lambrecht. Eine gute Gelegenheit, über den momentanen Zustand der Regierungen zu reden.

Auch die Bensheimer Kommunalpolitik wurde von der Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Christiane Lux vertreten. Die Einnahmen des Festes kommen wie immer der jährlich stattfindenden Nikolausfeier (8. Dezember, ab 15 Uhr) zugute, zu der immer die Kinder des Ortes eingeladen sind. Unser Bild zeigt (v.l.) Ehrenortsbeirätin Renate Moritz, Karin Hartmann, Christine Lambrecht, Heiko Moritz, Bürgermeister a.D. Jürgen Kaltwasser, die stellvertretende Ortsvorsteherin Kerstin Müller und Vorstandsmitglied Brigitte Frey. red/Bild: SPD