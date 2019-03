Dorfverschönerer hoffen auf Verjüngung

Schönberg.Bei der kürzlich im Vereinshaus am Dorfplatz stattgefundenen Mitgliederversammlung des Verschönerungsvereins konnte der Vorsitzende Manfred Schaarschmidt 36 der gegenwärtig 103 Mitglieder sowie einige Gäste begrüßen. Nach dem Gedenken der beiden in 2018 Verstorbenen Heinz Heleine und Helmut Müller berichtetet Schaarschmidt über die Aktivitäten im vergangenen Berichtsjahr.

Jubiläum im Juni gefeiert

Bei den praktischen Arbeiten lag der Schwerpunkt wie in den Jahren zuvor auf Pflege von Dorfplatz und Umfeld sowie dem Vereinshaus. Auch die Blumenbeete entlang er B 47 und die Pflanzkübel bedürfen immer der gärtnerischen Aufmerksamkeit. Manche Pflegemaßnahme war wegen des heißen Sommers nicht nötig, da kaum etwas gewachsen war. Die Hitze machte es aber auch unmöglich, dass manche Arbeiten erledigt wurden. Der Frühjahrsputz in Dorf und Gemarkung erbrachte wie bei der bereits durchgeführten Aktion ein rückläufig eingesammeltes Müllvolumen. Höhepunkt im Berichtsjahr war die Feier zum 150. Geburtstag des Vereins, den man im Juni feierte. Weiter wurde von Hans Peter Hubrich ein Vortrag über das Felsenmeer und den von den Römern dort hinterlassenen Spuren gehalten.

Weitere Veranstaltungen waren der Tagesausflug mit den Stationen Heidelberg, Ladenburg und Sulzbach, ein „Schönberger Quiz“ und eine Wanderung „zwischen den Jahren“ mit Einkehr im Gasthaus am Borstein und Abschluss im „Schluggschbäschd“. Die abendliche Weinprobe im Herrnwingert unter dem Motto Sterne und Wein wurde sachkundig von Jürgen Kotrade und Jürgen Volpp moderiert.

Für das laufende Jahr ist am 16. Juni ein Besuch in Weinheim mit Führung geplant, am 14. September die Tagesfahrt nach Heilbronn zur Bundesgartenschau, am 2. November ein Vortrag über die Odenwälder Räuberbande des Philipp Lang und deren tragisches Ende.

Der einwandfreie, von der Kassenführerin Angelika Langer-Schulz vorgetragene Kassenbericht wies ein kräftiges Minus aus, was durch Anschaffungen wie auch durch die Geburtstagsfeier mit zahlreichen Ehrungen eine Ursache hatte. Dem Wunsch der Entlastung durch den Kassenprüfer Volker Dölger kamen die Mitglieder einstimmig nach, als Kassenprüfer für 2019 wurden Perry Koen und Orestes Klöble gewählt.

Weiter berichtetet der Vorsitzende über den misslungenen Versuch, den „Toten Mann“ als Flurdenkmal schützen zu lassen. Da die Ursache hierfür nicht klar war, will man einen neuen Versuch starten, um einen Schutz für diese über 400 Jahre alte, außerhalb Schönbergs liegenden Steine zu erreichen.

Ein Schreiben wird in Kürze an die „U-60 Mitglieder“ verschickt werden, dem ein Fragebogen beigefügt ist. Man erhofft sich dadurch neue Ideen und Ziele sowie neue Mitstreiter für die Vereinsarbeit.

Für den Ortsbeirat dankte der Ortsvorsteher Michael Lortz dem Verein für seine Arbeit und machte zugleich Hoffnung, dass die seit Jahren anhängige Sanierung der Treppe von der B 47 zum Dorfplatz dieses Jahr angegangen wird. Zum Abschluss der Veranstaltung referierte Kurt Seilheimer über die Begriffe Analogie und Homologie und erhielt für seinen kurzeiligen Beitrag den entsprechenden Applaus. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.03.2019