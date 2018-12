Dorfweihnacht heute in Auerbach

Auerbach.Der Erlös der diesjährigen Dorfweihnacht am heutigen Samstag (15.) von 17 bis 20 Uhr auf dem Dorfplatz in der Bachgasse geht an den Förderverein der Evangelischen Kirche Auerbach zur Sanierung der Kirchenmauer. Der Verein ist schon das ganze Jahr über bemüht, Spenden zu sammeln, da ein erheblicher Teil der dringend erforderlichen Renovierungskosten von der Kirchengemeinde zu tragen sind.

Die Initiative „Ortsgespräch“ hat eine Tombola mit Sachspenden hiesiger Geschäfte, Firmen und Privatleuten organisiert. Waffeln, Bratwurst und Glühwein wurden teilweise von ortsansässigen Geschäften gesponsert, Equipment von Vereinen zur Verfügung gestellt. Die Speisen und Getränke werden gegen Spende abgegeben – jeder gibt, was er kann. Die Besucher dürfen sich über ein buntes Rahmenprogramm und den Besuch des Weihnachtsmanns freuen. red

