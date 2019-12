Dorfweihnacht in Auerbach

Auerbach.Am morgigen Samstag (14.) ist es wieder so weit: Für die Dorfweihnacht auf dem alten Dorfplatz in der Auerbacher Bachgasse ist alles vorbereitet. Die zahlreichen Helferinnen der Damengruppe „Ortsgespräch“ laden zu einem stimmungsvollen Abend auf dem festlich geschmückten Dorfplatz unterhalb der evangelischen Bergkirche ein.

Musik und Tombola

Weihnachtliche Unterhaltung bietet das Musikprogramm mit der Auerbacher Liedertafel zur Eröffnung, der Flötengruppe und der feierlichen Musik der Damen „Festgesang zu zweit“. Auch in diesem Jahr wird eine Tombola mit Geschenken – meist von Auerbacher Geschäften und Firmen – geboten.

Waffeln, Bratwurst, Glühwein und Kinderpunsch werden wie in den verg angenen Jahren gegen eine Spende abgegeben – jeder gibt, was er kann. Der beliebte „Luisenschlübber“ erfreut auch in diesem Jahr das Herz und vertreibt die winterliche Kälte.

Zum Treffpunkt mit Freunden und Bekannten wird von 17 bis 20 Uhr auf dem alten Dorfplatz im Herzen Auerbachs eingeladen. Der Erlös der Veranstaltung geht in diesem Jahr an den Schulverein der Schlossbergschule zur Aufführung eines Präventionstheaterstücks. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.12.2019