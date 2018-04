Anzeige

Bensheim.Sie waren gerade einmal 19 Jahre alt, als sie sich zusammenschlossen – mittlerweile gelten die jungen Musiker des Dover Quartet als das nächste große Streichquartett. Am Samstag, 14. April, 20 Uhr, sind sie im Parktheater zu Gast.

Die Musiker haben sich 2008 in Philadelphia gefunden und seitdem etliche bedeutende Wettbewerbe gewonnen. Die Siegertournee nach dem Streichquartettwettbewerb im kanadischen Banff 2013 war ein phänomenaler Erfolg und brachte den internationalen Durchbruch. Seitdem ist das Quartett auf allen großen Bühnen der klassischen Welt zu hören, so auch in der Wigmore-Hall in London, bei der Biennale in Paris, in Regensburg, München, Salzburg und in vielen anderen Musikmetropolen.

Alle Mitglieder des Quartetts sind ebenfalls gefragte Solisten und konzertierten bereits mit renommierten Orchestern wie dem Philadelphia Orchestra, Tokyo Philharmonic, Kansas City Symphony und BBC Concert Orchestra.