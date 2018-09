Dozentenkonzert in der Hospitalkirche

Bensheim.Die städtische Musikschule Bensheim lädt zu einem Dozentenkonzert am Sonntag, 23. September, ab 17 Uhr in die Hospitalkirche ein. Auf dem Programm stehen Werke für Gitarre solo von Bach, Albeniz, Rodrigo und anderen.

Der Gitarrist und Gitarrenlehrer Denys Pikhterov ist in der Ukraine geboren und erhielt dort seinen ersten Gitarrenunterricht. Schon während seiner Ausbildung konnte er zahlreiche Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Gitarrenwettbewerben erzielen. Er beendete sein Studium an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt bei Tilman Hoppstock mit Auszeichnung und Diplom.

Gefragter Musiker

Denys Pikhterov unterrichtet seit 2015 an der Musikschule Bensheim Gitarre und E-Gitarre und ist darüber hinaus als gefragter Studiomusiker und Konzertsolist aktiv. Sein aktuelles Konzertprogramm umfasst Gitarrenwerke aus verschiedenen Jahrhunderten sowie Transkriptionen von Stücken großer Meister.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten. red

