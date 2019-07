Drachenberge an 180 Tagen genutzt

Bensheim.Die Grüne Liste Bensheim (GLB) besuchte die Drachenberge des Vereins Sterntaler am Berliner Ring und ließ sich vom Vorsitzenden Volker Beetz die naturnahe Spiel- und Erlebniseinrichtung zeigen, die fast ausschließlich durch Spenden und Eigeninitiativen finanziert wird.

So wurden kürzlich die ersten Übernachtungshütten gebaut, die es mit einem erweiterten Bettenangebot ermöglichen, dass auch Schulklassen, Vereine und andere Nutzer über Nacht bleiben können. Ebenfalls gewachsen und prächtig entwickelt habe sich der von den Grünen 2014 gespendete Lindenbaum – die Gerichtslinde der Drachenberge.

Beetz erläuterte, dass der Verein derzeit 140 Mitglieder habe und die Anlage an 180 Tagen im Jahr genutzt wird. Wenn alles fertig ist, sei geplant, diese an drei bis vier Tagen pro Woche zu vermieten und die anderen Tage der Öffentlichkeit zur Nutzung zur Verfügung zu stellen, berichtete Beetz.

Die Grünen schlugen vor, Bereiche am Rand, wo keine Kinder spielen, als Bienenweiden anzulegen und somit einen Beitrag für mehr Naturnähe zu schaffen. Am Ende des Rundganges wies Beetz auf ein Problem bei der Zufahrt hin. Der Wendehammer am Ende der Sackgasse sei oft zugeparkt. Dies schaffe Probleme für die Besucher. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.07.2019