Drachenberge erhalten neue Burganlage

Bensheim.Die beiden Vereine „Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsräume“ und der dazugehörige Förderverein „Sterntaler“ konnten ihre wegen der Corona-Pandemie verschobenen Mitgliederversammlungen jetzt in getrennten Sitzungen auf dem Außengelände der Drachenberge durchführen. In diesem Jahr standen wieder Vorstandswahlen auf der Tagesordnung.

Fördervereinsvorsitzender Sebastian Clever berichtete über die Veranstaltungen und Aktionen, die im Jahr 2019 durchgeführt wurden. Anschließend legte Christiane Rau einen einwandfreien Kassenbericht vor. Auch durch viele Spendeneingänge konnten Gelder für den Ausbau der Drachenberge-Anlage gesammelt werden. Dieses Ziel ist auch im Vereinszweck des Sterntaler- Fördervereins festgeschrieben.

Hexenbühne und Wassermühle

Nach Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands standen dann die Neuwahlen an. Sebastian Clever wurde einstimmig zum Vorsitzenden wiedergewählt. Ebenso einstimmig fielen die weiteren Wahlen der Vorstandsmitglieder aus. Christiane Rau hat in den nächsten zwei Jahren die Position der zweiten Vorsitzenden inne, Astrid Küstermann übernimmt die Kassenführung. Als Beisitzer wurden Chris Schwarz und Thomas Sepp gewählt, während Nadja Fuchs und Stefanie Beetz für die Kassenprüfung zuständig sind.

In der anschließenden Sitzung legte dann der Hauptverein seine Rechenschaft ab. Vorsitzender Volker Beetz begrüßte alle Mitglieder und bedankte sich bei allen Anwesenden, Mitgliedern und Helfern für ihren tollen Einsatz bei den Sterntalern. Berichtet wurde im Anschluss über die Ballspielgruppe um Elli Abt und Adrian Daum und die Betreuung der Sterntaler-Waldzwerge durch Julia Moses, Carola Staffa, Melanie Schipper und Lisa Weißmüller. Ebenso über das Bensheimer Grundschulturnier, das im Weiherhausstadion stattfand. Ein Highlight war die Präsentation des Motivwagens beim Winzerfestumzug 2019. Hier war Stefanie Beetz am werkeln. Honoriert wurde der Hexenwagen mit dem ersten Platz durch die Stadt Bensheim.

Es wurde aber auch eifrig an den Drachenbergen gearbeitet. Zu der Hexenbühne gesellte sich die kleine Kirche auf der Bergspitze des Ritterdorfes mit Schlafplätzen. Diese konnte durch eine großzügige Spende von Annemarie und Rolf Giesing in Kooperation mit der evangelischen Michaelsgemeinde realisiert werden. Hinzu kam noch die Wassermühle. Hier war die Kooperation mit TE-Connectivity zielführend. Und natürlich der Lehmbackofen in Zusammenarbeit um Lehrer Michel Muth mit Schülern der Seebergschule.

Peter Illing und Gerd Herrmann vollendeten das Spielhaus an der Anlage. An diesem weht seit der Mitgliederversammlung die Bensheim-Flagge, die von Bürgermeister Rolf Richter übergeben wurde und sofort ihren Platz fand. Für die Drachenberge-Anlage zeichnet sich Volker Beetz verantwortlich. Gemeinsam mit den Dauerhelfern Edmund Guthier, Taida Kirjanov, Thomas Sepp, Peter Illing sowie Klaus Horschler, Hubert Lulei und Hermann Zubrod wird fast täglich der Fortschritt der Anlage forciert.

Kontinuität im Vorstand

Kassenwartin Peggy Lenart legte in einer ausführlichen Präsentation die Finanzsituation des Vereins dar. Seit fünf Jahren pflegt sie nun die Zahlen der Sterntaler und erhält hier immer wieder Unterstützung von Vereinsmitglied Hubert Schumacher. Auch sie erhielt nach dem Bericht der Kassenprüfer mit der Entlastung des Vorstandes die Bestätigung einer einwandfreien Kassenführung.

Peggy Lenart und Roland Heusinger, der seit ebenfalls fünf Jahren den zweiten Vorsitz des Vereins innehatte, stehen dem Vorstand in Zukunft nicht mehr in vorderster Front zur Verfügung und wurden mit einem kleinen Präsent dankbar verabschiedet. Volker Beetz wurde als Vorsitzender ebenso einstimmig gewählt wie auch alle nachfolgenden Vorstandsmitglieder. Lutz Meder, seither Kassenprüfer, übernimmt in der nächsten Periode das Amt des zweiten Vorsitzenden.

Zur neuen Kassenwartin wurde Zayed Wood gewählt. Sie ist neu bei den Sterntalern und Lehrerin am Schuldorf in Seeheim. Das Amt der Schriftführerin übt weiterhin Iris Sepp aus. Den Vorstand als Beisitzer komplettieren Roland Heusinger, Stefanie Beetz, Felix Backs und Nadja Fuchs, die sich lobenswert um die Anmietungen der Drachenberge kümmert. Zu Kassenprüfern wurde Peggy Lenart und Erika Illing gewählt.

Nach den Neuwahlen wurde unter dem Punkt „Verschiedenes“ die ersten Entwürfe des neuen Burgbereichs in den Drachenbergen vorgestellt. Dieser enthält unter anderem viele Spiel-und Bewegungselemente sowie Schaukel, Fasshaus, Badekessel und Schlafturm. Er wird mit rund 180 000 Euro veranschlagt und ist in zehn Einzelelemente aufgeteilt.

Trotz Corona-Zeiten hofft man im Kreise der beiden Vorstände, dass beim „Wir-schaffen-was“-Tag im September 2022 die komplette Burganlage der Drachenberge aufgebaut wird und zum zehnjährigen Vereinsjubiläum im November 2022 beim Lichterfest eingeweiht werden kann. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.10.2020