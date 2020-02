Drama von Arthur Miller

Bensheim.„Tod eines Handlungsreisenden“ gilt als das bekannteste und wohl auch einflussreichste Drama Arthur Millers. Am Donnerstag (13.) um 20 Uhr ist das Stück im Rahmen des Abonnements A im Parktheater Bensheim zu sehen.

Es spielt während der beiden letzten Lebenstage Willy Lomans (dargestellt von Theater- und Fernsehstar Helmut Zierl), eines einst erfolgreichen New Yorker Handelsvertreters. Über 30 Jahre lang hat Loman für ein und dieselbe Firma die Städte und Dörfer um New York bereist. Er ist im Beruf alt geworden und fühlt sich dem unsteten Leben eines Handlungsreisenden nicht mehr gewachsen. Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim. Dauer der Vorstellung: zweieinhalb Stunden inklusive Pause. Eintrittskarten unter anderem im Medienhaus Bergstraße (Telefon 06251/100816) sowie im Internet www.stadtkultur-bensheim.de und an der Abendkasse. red

