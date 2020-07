Dramatische Stimmung über der Bergstraße

Bensheim.In den vergangenen Tagen wechselten sich Wolken und sonnige Abschnitte am Himmel ab, unser Fotograf hat einen Blick auf das Teehaus im Fürstenlager vom Berliner Ring aus mit dramatischer Stimmung eingefangen.

Vom Teehäuschen am Rand des Fürstenlager hat man bei gutem Wetter einen grandiosen Blick in die Rheinebene bis hin zu den Höhen des Taunus im Norden und den Ausläufern des Elsass im Süden. Vom Freundschaftsaltar im Auerbacher Fürstenlager führt der Weg Richtung Westen zum Standort des ehemaligen Teehauses von 1787. Teehäuser waren vor allem im 18. Jahrhundert ein Gestaltungselement der Landschaftsarchitektur. Die hübschen Solitärbauten begeisterten viele Adlige und reiche Bürger.

Das eigentliche Teehaus wurde 1918 abgetragen und durch einen Holzbau in Form einer Schutzhütte 1958 auf dem vorhandenen Fundament ersetzt. Die rustikale Konstruktion lässt den einfachen und schönen klassizistischen Stil des ehemaligen Walmdachbaus jedoch keineswegs erahnen. Das Fürstenlager wurde dank seiner mineralischen Quellen bekannt und als Sommerresidenz der Landgrafen von Hessen-Darmstadt erstellt. In dem 42 Hektar großen Park, mit vielen exotischen Bäumen und Sträuchern, sind die Hofgebäude in Art eines Dörfchens angeordnet. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.07.2020