Anzeige

Bensheim.Die Songs von Supertramp sind am Samstag, 14. April, ab 20.30 Uhr im Musiktheater Rex zu hören – gespielt von der Tribute-Band Dreamer. Wer den klassischen Supertramp-Sound wieder erleben will, sollte sich Dreamer nicht entgehen lassen: die Saarbrücker Formation hat sich die originalgetreue Umsetzung der komplexen Arrangements auf die Fahne geschrieben. Karten gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen: Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, Büro Musiktheater Rex, Telefon 06251/680199, im Internet unter www.musiktheater-rex.de und an der Abendkasse. red/Bild: Veranstalter