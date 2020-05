Drehorgelspiel am Awo-Sozialzentrum

Bensheim.„Die Bürgerhilfe will den Heimbewohnern der Bensheimer Pflegeheime und den dortigen Beschäftigten eine Freude machen.

Die Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie lassen kaum Besuche von Angehörigen zu. Deshalb hat der Verein die Zwingenberger Drehorganisten Brigitte und Bernhard Häberle engagiert, um etwas Abwechslung in den Alltag zu bringen.

Los geht es am Sozialzentrum der Awo in der Eifelstraße 21-25. Wenn das Wetter mitspielt – es darf nicht regnen –, findet die einstündige Vorstellung am Donnerstag (7.) um 15 Uhr statt.

„Die Kosten übernimmt die Bürgerhilfe Bensheim“, teilen Franz Apfel und Peter Röhrs vom Bürgerhilfe-Vorstand mit. Die Zwingenberger Drehorganisten spielen Walzer, Märsche und Lieder aus alten Zeiten. „Es darf gerne geklatscht, getanzt und gesungen werden“, schreibt die Bürgerhilfe. red

