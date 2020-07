Drei AKG-Schülerinnen auf dem ersten Platz

Bensheim.„Mit Freunden kreativ sein“, so wirbt der Bundeswettbewerb Fremdsprachen auf seiner Homepage für die Teilnahme in der Kategorie „Team Schule“. Gar nicht so einfach, wenn Abstandsregeln gelten und man die Freunde nur online treffen darf. Doch der Abgabetermin für die Gruppenarbeiten lag bereits Mitte Februar und somit waren alle Dreharbeiten lange vor dem Corona-Lockdown abgeschlossen. Schülerinnen und Schüler des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums (AKG) in Bensheim haben wirklich gelungene Filme eingereicht, die die Jury dementsprechend auch mit Preisen honorierte.

Ganz besonders hat in diesem Jahr der Film „International Nature News“ von Emma Lissner (9a) , Melanie Großmann und Zoe Bauer (beide 9e) überzeugt. In diesem Animationsfilm der drei AKG-Schülerinnen in englischer Sprache berichtet ein Nachrichtensprecher – dargestellt von einer Lego-Figur, auch alle anderen Akteure in diesem Kurzfilm stammen aus der Lego-Welt – über aktuelle Themen wie Fridays-for-Future-Demonstrationen, die Verschmutzung der Meere und die Erderwärmung.

„Unseren drei Schülerinnen ist es mit diesem auch aufnahmetechnisch hervorragenden Film ausgesprochen gut gelungen, das anspruchsvolle Thema in einer originellen und zugleich informativen Weise darzubieten“, so die Wettbewerbsbeauftragte Katja Keller. „Es ist absolut empfehlenswert, sich diesen Film anzusehen.“ Möglich ist dies auf der Homepage des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen, den Link dazu findet man auch auf der AKG-Homepage.

„Wir haben vier Monate lang intensiv an unserem Lego-Video gearbeitet und hatten sehr viel Spaß dabei. Wir waren uns schon von Anfang an sicher, dass wir als Hauptthema den Klimawandel und Klimaschutz nehmen wollen, weil uns dieses Thema sehr wichtig ist und wir auch andere Menschen darauf aufmerksam machen möchten“, berichten die Schülerinnen. Die sprachliche Qualität des Films beeindruckte die Jury so sehr, dass sie sich beim betreuenden Lehrer Hans Schuller vergewisserte, dass der Beitrag ohne fremde Hilfe entstanden war. Die intensive Arbeit hat sich gelohnt: Emma, Melanie und Zoe wurden für ihren Film mit einem ersten Preis in Hessen ausgezeichnet und qualifizierten sich damit für die Bundesebene. Auch im Vergleich mit den anderen Landessiegern konnten sie sich behaupten und belegten auf Bundesebene den dritten Platz.

In der Kategorie „Solo Spanisch“ wurde Markus Bartz aus der E-Phase mit einem zweiten Preis ausgezeichnet. Er zeigte in seinem Videobeitrag über die am meisten unterschätzte Erfindung – Markus entschied sich für die baskische Sprache – und in einer Klausur zum Thema „El pais vacso“ so hervorragende Spanisch-Kenntnisse, dass die Jury sich bei der Schule rückversicherte, dass er kein Muttersprachler ist.

Das AKG ist stolz auf die beeindruckend große Zahl an Preisträgern – so groß, dass die Preisübergabe in diesem Jahr Corona-bedingt einzeln erfolgen musste. Dies minderte jedoch nicht die Freude der erfolgreichen Schüler über ihre Urkunden, Geldpreise und Geschenke. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.07.2020