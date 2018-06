Anzeige

Bensheim.Am Montag wurden der Polizei gleich drei aufgebrochene Autos im Stadtteil Auerbach gemeldet. In allen Fällen, in der Jacob-Löhr-Straße und zwei Mal in der Wilhelmstraße, hatten es die Täter auf zurückgelassene Gegenstände abgesehen und alles mitgenommen, was sie finden konnten.

Neben Geldbörsen und mobilen Navi-Geräten, schnappten sich die Täter auch Getränke sowie Leergut.

Der Schaden an den Fahrzeugen, bei denen jeweils eine Scheibe eingeschlagen wurde, übersteigt bei weitem den Wert des Diebesgutes.