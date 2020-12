Drei Frauen ab sofort an der Spitze

Bensheim.Erstmals in der Geschichte der Stadt Bensheim gibt es eine komplett weibliche Spitze: Bürgermeisterin Christine Klein, Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert und Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung. Darauf wies Deppert in ihrer Begrüßungsrede für die neue Rathauschefin hin.

„In erster Linie aber ist es in all diesen Ämtern wichtig, dass wir die Stadt in unseren Herzen haben. Wenn das der Fall ist, glaube ich fest, dass sich auch gute Entscheidungen treffen lassen“, meinte die Parlamentschefin. Sie verwies in ihrer Ansprache auf die „beeindruckende Vita“ von Christine Klein, angefangen bei der Polizei, wo sie sich in einem damals noch stark männlich geprägten Berufsfeld durchgesetzt habe – um mit Mitte Vierzig noch einmal die Schulbank zu drücken und ein Studium zur diplomierten Verwaltungswirtin abzuschließen.

„Du hast einmal mehr unter Beweis gestellt, dass du eine Kämpferin bist, die sich nicht entmutigen lasse.“ Dabei sei sie immer aufgeschlossen für Neues und bereit, mutig Risiken einzugehen. Dass sie als erste Frau in Bensheim zur Bürgermeisterin gewählt wurde, sei nicht nur historisch, sondern es entspreche dem Zeitgeist, denn immer mehr Frauen begleiteten Führungspositionen in der Gesellschaft. In der Verwaltung könne sie sich auf ein „tolles, kompetentes und engagiertes Team“ freuen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.12.2020