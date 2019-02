Drei Kategorien, ein Sieger

Bensheim.Zwei neue Mitglieder im Rhetorikclub Bergstraße konnten jetzt hautnah erleben, wie sich eine Mitgliedschaft auf Dauer auswirken kann. Gleich drei Redewettbewerbe wurden vor kritischem Publikum mit fünf strengen Punktrichtern unter der Leitung von Birgit Vetter ausgetragen.

Im Deutschen Redewettbewerb erhielt Christian Marten die Höchstpunktzahl, im Stegreif-Wettbewerb und bei den Bewertungsreden ebenfalls. Er wird am 20. Februar in Frankfurt den Bergsträßer Club auf Area-Ebene vertreten.

Spontan aus dem Stegreif

An den Wettbewerben können alle Mitglieder teilnehmen, die sich mit anderen messen wollen. Wer es in Deutschland an die Spitze schafft, kann sogar zum internationalen Wettbewerb reisen. Im letzten Jahr hielt die Bensheimerin Simone Rechel in Athen die deutsche Fahne hoch.

Lieblingskategorie der Clubmitglieder ist der Stegreifreden-Wettbewerb. Fünf Teilnehmer wurden nacheinander überrascht mit der Frage „Was ist Deiner Meinung nach das Wichtigste, um die Welt zu verbessern?“

Sie mussten zum Thema spontan eine kurze Rede halten. Das Auditorium bekam interessante Ideen von „Krankheiten besiegen“ bis „mehr lachen, dann gibt es keine Kriege mehr“ zu hören. Alle fünf Teilnehmer waren sich einig, dass ein solches Vorhaben niemand alleine schaffen kann.

Der Rhetorikclub trifft sich 14-tägig dienstags in Bensheim-Auerbach um 19 Uhr im Nebenraum des Restaurant Weiherhaus, Saarstraße 56. Zum nächsten Info-Abend am 12. März sind Gäste herzlich willkommen. red

Info: Weitere Informationen unter www.rhetorikclub- bergstrasse.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.02.2019