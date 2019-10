Drei Lesungen an zwei Tagen

Bensheim.Nach dem offiziellen Auftakt des Lesefestivals am gestrigen Abend stehen heute und morgen insgesamt drei Veranstaltungen auf dem Programm:

Heute (19.) stellt Andreas Altmann sein Werk „Leben in allen Himmelsrichtungen“ ab 18 Uhr in der Stadtbibliothek vor. Der begnadete Reporter nimmt die Zuhörer mit auf seine Reisen und lässt sie an seinen bisweilen erschütternden oder aberwitzigen Begegnungen teilhaben.

Andrea Sawatzki tritt am heutigen Abend ab 20 Uhr in der Mensa des AKG auf. Die bekannte Schauspielerin liest ab 20 Uhr aus ihrem Buch „Andere machen das beruflich“. Titelheldin ist die Lehrerin Gundula Bundschuh, die das Jubiläum ihrer Schule mit einem Theaterstück auf den Kopf stellt.

Weiter geht es am morgigen Sonntag (20.) mit dem Schweizer Autoren Thomas Meyer und seinem Werk „Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin“. Die Lesung findet um 17 Uhr in der Alten Synagoge in Auerbach (Bachgasse 28) statt. Weitere Info unter www.stadtkultur-bensheim.de red

