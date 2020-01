Drei neue Ski-Übungsleiter im VfL-Team

Bensheim.Das Pitztal in den Tiroler Alpen war eine Woche lang wieder die Heimat der Skifahrer des VfL Bensheim. Zum achten Mal verbrachten die Bensheimer im Rahmen ihrer Familienfahrt die zweite Januarwoche im Skigebiet Hochzeiger und waren traditionell im Hochzeigerhaus untergebracht. Dieses liegt auf 1900 Metern mitten im Skigebiet, so dass man am Morgen direkt am Haus die Skier anschnallen und sich auf die über 50 bestens präparierten Pistenkilometer begeben konnte.

Die Erwachsenen taten dies hauptsächlich auf eigene Faust, für die Kinder und Jugendlichen wurden morgens Skikurse angeboten, in denen der Nachwuchs erste Schwünge erlernen oder die in den Vorjahren erlernte Technik erweitern und vertiefen konnte.

Sieben Übungsleiter hatte der VfL dabei im Einsatz, alle aus der eigenen Skiabteilung und mit Luisa Vötterl, Zoe Schwaiger und Nina Wenzelburger feierten dabei drei Übungsleiter ihre Premiere. Das Trio hat im vergangenen Jahr erfolgreich die Prüfungen zum Trainer C Breitensport abgelegt und verstärkt nun das Team der vereinseigenen Skilehrer.

„Raus aus der Komfortzone“

Gemeinsam mit dem Nachwuchs erkundete man dann das durchaus anspruchsvolle Skigebiet im Pitztal, bei dem auch die versierten Skifahrer auf der fordernden Zirbenfallabfahrt (bis zu 80 Prozent Gefälle) oder der abwechslungsreichen Benni Raich-Abfahrt voll und ganz auf ihre Kosten kommen sollten.

Doch auch die erwachsenen Teilnehmer der Familienfahrt hatten die Möglichkeit, ihr skifahrerisches Können zu verbessern. Unter der Überschrift „Raus aus der Komfortzone“ luden Abteilungsleiter Michael Schwaiger und Herwig Vötterl zum Erwachsenen-Skikurs ein und dieses Angebot wurde gerne angenommen.

Wem das noch nicht genug war, der konnte sich auf eine Skitour begeben und erklomm unter der fachkundigen Führung von Falk von Seggern den Zollberg. Eine schweißtreibende und kräftezehrende Tour, doch nachdem der Zollberg erfolgreich erklommen war, hatten „die Tourer“ die Strapazen schnell vergessen und genossen in der Abenddämmerung die Abfahrt zurück zum Hochzeigerhaus.

Dieses war wie immer der Dreh- und Angelpunkt der Aktivitäten der 70 Teilnehmer. Morgens fiel hier nach einem ausgiebigen Frühstück der Startschuss der sportlichen Aktivitäten, zur Mittagszeit konnte man sich am Buffet stärken und da das Haus direkt an der Piste liegt, ergab sich gerade für die jüngeren Fahrtenteilnehmer immer die Möglichkeit, einen Zwischenstopp zum Aufwärmen und Stärken einzulegen.

Spieleabend Klein gegen Groß

Abends hatte das VfL-Team wieder ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, das für Kurzweil sorgte. Bei einem Spieleabend wurden neue wie traditionelle Karten- und Brettspiele ausprobiert und unter dem Motto „Klein gegen Groß“ maß der Nachwuchs die Kräfte mit den Erwachsenen und ging aus diesem Vergleich wie in jedem Jahr als klarer Sieger hervor.

„Eine in jeder Hinsicht gelungene Fahrt, bei der sich auch das Wetter von seiner bestens Seite präsentiert hat“, zog Fahrtenleiter Christian Bender nach einer Woche ein zufriedenes Fazit und dankte dabei noch einmal ausdrücklich dem Team vom Hochzeigerhaus um Managerin Vicky, das dem Vfl-Tross wieder einmal optimale Rahmenbedingungen geschaffen hatte. lew

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.01.2020