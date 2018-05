Anzeige

Bensheim.Der Geschichtskurs von Judith Grön aus der Jahrgangsstufe Q2 des Bensheimer Goethe-Gymnasiums machte sich auf den Weg der Gefangenen, die im März 1945 kurz vor Kriegsende oberhalb des Brunnenweges am Kirchberg von den Nazis ermordet wurden.

Basierend auf dem Büchlein von Fritz Kilthau und Peter Krämer „Drei Tage fehlten zur Freiheit“ führte die Geschichtslehrerin, die schon vor 16 Jahren das Schulseminar in die Zeit kurz vor Kriegsende in Bensheim leitete, ihre Schüler vom Amtsgericht über das ehemalige Gestapogebäude an der Darmstädter Straße Richtung Gedenkstein am Fuße des Kirchberges. Am Amtsgericht Bensheim in der Wilhelmstraße wurden damals in „Schutzhaft“ genommene Feinde des NS-Staates inhaftiert, gequält und gefoltert.

14 von ihnen, Franzosen, Polen, Regimekritiker, Juden und angebliche Fahnenflüchtige sollten am 24. März 1945 von der Gestapo hingerichtet werden. In Dreierreihen mit je zwei Meter Abstand wurden die Gefangenen über die Wilhelmstraße und die Kirchbergstraße in Richtung Kirchberg eskortiert.