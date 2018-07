Anzeige

Am Samstag (14.) ist traditionell Bootfahren angesagt in der Bachgasse. Um 14 Uhr beginnt der Verkauf der angefertigten 150 Schiffe. Die Regatta auf „der“ aufgestauten Bach wird um 16 Uhr angepfiffen. Bevor die Schiffe zu Wasser gelassen werden, gibt es eine Kinder-Disco. Außerdem wird ein buntes Kinderprogramm für die kleinen Gäste organisiert. Am Abend sorgen Reymann und Tommy und DJ Roger für musikalische Unterhaltung.

Am Sonntag (15.) wird zum Frühschoppen in den Höfen eingeladen, die Bensemer Roabdigalle Guggefetzeband fegt durch die Gass’ und die Auerbacher Einkaufmeile an der B 3 ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Gewerbetreibenden entlang der Darmstädter Straße locken mit besonderen Angeboten und einem attraktiven Rahmenprogramm. Für die gemütlichen Besucher tuckert wieder die „Auerbahn“ durch den ortskern, für die Kleinen gibt es Kinderschminken, Straßenmalerei und Luftballonmodellage.

Die Einkaufsmeile an der B 3 zieht sich von der Einmündung der Bachgasse bis zur Otto-Beck-Straße. Dieser Straßenabschnitt ist für den Autoverkehr gesperrt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.07.2018