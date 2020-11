Dritte Gruppe in Sankt Laurentius gefirmt

Bensheim.Aller guten Dinge sind drei – auch die dritte Gruppe der Firmlinge des Pfarreienverbundes Bensheim – mit den Gemeinden Sankt Georg, Sankt Laurentius und Heilig Kreuz – erhielt in der Laurentiuskirche das Sakrament der Firmung. Der eigentliche Termin Anfang Juni musste wegen der Corona-Pandemie in den November verschoben werden. Den Gottesdienst hielt Kaplan Ajimon Joseph. Als Firmspender war der in Lindenfels geborene Domdekan Heinz Heckwolf aus Mainz nach Bensheim gekommen. red/Bild: Funck

