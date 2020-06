Dritte Packstation eröffnet

Bensheim.Die Deutsche Post hat eine weitere Packstation mit 92 Fächern in Bensheim in Betrieb genommen. Die neue Station am Berliner Ring 159 (Aldi) steht Postkunden ab sofort zur Verfügung. Kunden können dort nach Angaben des Unternehmens jetzt sieben Tage und rund um die Uhr Paketsendungen empfangen und versenden.

Nach den beiden Stationen in der Wormser Straße 16 (Aldi) und in der Wilhelmstraße 160 (Edeka) ist dies für Bensheim die dritte Packstation. „Wir sind froh, dass wir diesen Standort in attraktiver Lage für unsere Kunden realisieren konnten. Unsere Packstationen stehen deutschlandweit für Versand und Abholung von DHL-Sendungen zur Verfügung. Auch in Zukunft werden wir unser Netzwerk weiter ausbauen“, sagt Hartmut Pursch, bei DHL zuständig für die Packstationsregion West. Bundesweit nutzen mehr als zwölf Millionen registrierte Postkunden Packstationen. In Deutschland stehen Postkunden momentan 5000 Automaten mit rund 500 000 Fächern für den Paketversand und den Empfang zur Verfügung.

Bis 2021 will die Deutsche Post ihr Netz nach eigenen Angaben auf rund 7000 Packstationen in Deutschland ausbauen. Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. red

