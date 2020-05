Dritter TV-Gottesdienst aus Bensheim

Bensheim.An Pfingsten feiern Christen den Heiligen Geist, der alle Gläubigen weltweit miteinander verbindet. Zum Hochfest überträgt das ZDF am Sonntag (31.) ab 9.30 Uhr erneut einen Gottesdienst aus der Hospitalkirche Sankt Joseph in Bensheim.

Es ist die dritte TV-Übertragung aus Bensheim seit Beginn der Corona-Krise. Diesmal feiert jedoch nicht der Bensheimer Geistliche Heinz-Jürgen Förg den Gottesdienst, sondern der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck. In seiner Predigt lädt er dazu ein, sich vom Geist Gottes berühren und bewegen zu lassen.

„Angesichts der Virus-Epidemie hat sich gezeigt, wie zerbrechlich und begrenzt menschliches Leben ist und wie sehr wir Menschen auf Solidarität und Gemeinschaft angewiesen sind. Die Botschaft des Pfingstfestes trifft genau in diese Wirklichkeit: Es geht um einen neuen Geist, um einen Geist des Lebens und einen Geist der Gemeinschaft“, so der Ruhrbischof.

Gefeiert wird Pfingsten 50 Tage nach Ostern – daher stammt auch der Name vom griechischen Wort „pentekosté“, der Fünfzigste. Die Apostelgeschichte berichtet von der Versammlung der Jünger, die vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Das überlieferte Sprachwunder verbildlicht, dass die christliche Botschaft über diese Gruppe hinaus verbreitet wurde und sich so eine weltweite Gemeinschaft bildete. Daher wird Pfingsten auch oft der Geburtstag der Kirche genannt.

Der festliche Charakter des Gottesdienstes wird durch die musikalische Gestaltung von Regionalkantor Gregor Knop und einem Gesangsquartett seines Jungen Vokalensembles unterstützt.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie finden Gottesdienste weiterhin nur unter strengen Hygienevorschriften statt. So kann auch der ZDF-Fernsehgottesdienst an Pfingsten nicht wie ursprünglich geplant aus der Abtei Hamborn in Duisburg übertragen werden, sondern der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck feiert mit einer kleinen Gemeinde in Bensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.05.2020