DRK-Neubau in Bensheim eingeweiht

Bensheim. Sie mussten bangen und zittern, zwischendurch alle Hoffnung fahren lassen, Hindernisse aus dem Weg räumen - und durften sich letztlich doch mit einer großen Portion Erleichterung freuen. Was die Verantwortlichen der Bensheimer DRK-Ortsvereinigung in den vergangenen dreieinhalb Jahren mitgemacht haben, hält man nur mit starken Nerven durch.

Aber fangen wir ausnahmsweise am vorläufigen Ende an. Am Sonntagvormittag konnte 14 Monate nach dem Spatenstich die neue Unterkunft des Roten Kreuzes auf dem ehemaligen Bundeswehrdepotgelände an der Rheinstraße eingeweiht werden.

Die lange Liste der Ehrengäste ließ erahnen, dass es sich dabei nicht um ein Vorhaben von der Stange handelt, sondern um ein Projekt, das mit tatkräftiger Unterstützung von vielen Seiten, einem starken Willen zur Vollendung und viel ehrenamtlichen Engagement ins Ziel geführt wurde. Im Schulungsraum gab es nur noch Stehplätze. „Man könnte quasi schon wieder erweitern, obwohl wir noch gar nicht eingeweiht haben“, meinte Vorsitzende Doris Bodemann. Zusammen mit Bereitschaftsleiter Stefan Straub begrüßte sie die Würdenträger und Honorationen - darunter den Präsidenten des DRK-Landesverbands Hessen, Norbert Södler, und den „Retter in der finanziellen Not“, Werner Schilling.

Der Unternehmer hatte mit einer Spende von 50 000 Euro den Neubau ermöglicht, nachdem dieser vor dem Aus stand, weil Zusatzkosten durch eine 130 000 Euro teure Pfahlgründung auf die Ortsvereinigung zukamen. Die restlichen 80 000 Euro stellte die Stadt Bensheim nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Verfügung. Insgesamt mussten knapp 1,4 Millionen Euro investiert werden. Bodemann blickte in ihre Rede auf eine für das DRK spannende Zeit zurück. dr

