DRK-Unterkunft umgebaut

Auerbach.„Durch die Corona-Pandemie ist noch einmal besonders deutlich geworden, wie wichtig das Vorhandensein von ausreichend Betreuungsangeboten für berufstätige Eltern und damit letztlich auch für unsere Wirtschaft sind“, stellte Landrat Christian Engelhardt an der Schlossbergschule in fest. Anlass für den Besuch gab die Einweihung eines ganzen Gebäudes für die Schülerbetreuung. Die Presse war zu diesem Termin nicht eingeladen.

2017 hatte der Kreis das in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schlossbergschule liegende ehemalige Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes gekauft. Für rund 415 000 Euro hatte der Kreis in den letzten zwei Jahren das Gebäude hergerichtet und für die Betreuung umgebaut. „Auch wenn durch Corona der Betrieb im Moment noch eingeschränkt ist, wir werden den Platz bald benötigen“, ist sich der Bergsträßer Landrat sicher. Die Kreisverwaltung erwartet für die kommenden Jahre einen deutlichen Anstieg der Schülerzahlen im Kreis.

Neben geburtenstarken Jahrgängen haben sich in den letzten Jahren auch viele junge Familien hier niedergelassen. In Konsequenz dieser Entwicklung habe Engelhardt auch einen neuen Schulentwicklungsplan erarbeiten lassen, der dieser Entwicklung Rechnung trage und einen deutlichen Ausbau der Kapazitäten an den Bergsträßer Schulen vorsehe.

Die Fertigstellung des Betreuungsgebäudes sei für die Schlossbergschule nun ein Meilenstein, so Engelhardt, dem noch weitere Folgen werden. So ist unter anderem der Neubau einer Mensa auf dem Grundstück der Schule geplant. Dieses Projekt befinde sich aber derzeit in der Planungsphase, so dass noch kein Fertigstellungsdatum genannt werden könne. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.06.2020