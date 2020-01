Dubiose Flugblätter werfen Fragen auf

Bensheim.Nachdem einige Bensheimer Bürger in den vergangenen Tagen ein Flugblatt mit der Überschrift „Hallo liebe Nachbarn“ im Briefkasten vorfanden, hat sich die Stadt Bensheim bei der Polizei über den Hintergrund dieser Initiative informiert. Die Polizei verwies auf Recherchen der Plattform „Politnetz Darmstadt“ zum gleichen Thema.

Wie bei ähnlichen Aktionen in anderen Städten wird auch im Flugblatt, das in Bensheim verteilt wurde, dazu aufgerufen, sich an der Internet-Plattform nebenan.de zu beteiligen und sich dort zu registrieren. Vorgeblich geht es bei der Initiative darum, dass Nachbarn sich untereinander vernetzen, um sich auszuhelfen oder Hobbys zu pflegen.

Hinter den Flugblättern steht laut Mitteilung aus dem Bensheimer Rathaus die Good Hood GmbH, ein Start-up-Unternehmen mit Sitz in Berlin, das laut „Politnetz“ auch Singlebörsen und Videoplattformen betreibt. Das Geschäftsmodell von nebenan.de sieht vor, speziell auf die einzelnen Nachbarschaften zugeschnittene soziale Netzwerke zu installieren, die sich laut „Politnetz Darmstadt“ später durch Werbeeinnahmen finanzieren sollen. Verbraucherschützer, Lokalpolitiker und Experten warnen, dass die Nutzung der Daten für Werbezwecke nicht ausgeschlossen werden könne. Die Polizeibehörden halten die Weitergabe persönlicher Daten innerhalb der Plattform für riskant.

Oyan: Skepsis ist angebracht

„Grundsätzlich ist eine Vernetzung unter Nachbarn positiv zu bewerten und trägt zum Miteinander in der Stadtgesellschaft bei. Diese Facette gab es aber auch schon vor dem Aufkommen der sozialen Medien – die Nachbarschaftshilfe hat im direkten Kontakt bereits über viele Generationen hinweg bestens funktioniert. Vor diesem Hintergrund sollte jeder Einzelne prüfen, ob er persönliche Daten an ein gewinnorientiertes Unternehmen preisgeben möchte. Ich halte eine gesunde Skepsis für angezeigt“, so die Einschätzung des Bensheimer Stadtrats Adil Oyan. ps

