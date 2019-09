Dudelsack in der Kirche Sankt Georg

Bensheim.Ein weiteres Konzert findet an diesem Mittwoch (25.) um 19.30 Uhr in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim statt.

In die Klangwelt des irischen Dudelsackes, genannt „Uilleann Pipes“, entführt Bernd Klippert mit instrumentaler Musik, vorwiegend aus Irland und dem irischen Kulturkreis.

Spenden willkommen

Das gälische Wort „Uilleann“ steht für „Ellbogen“. Die Namensgebung ist darin begründet, dass die Uilleann Pipes nicht mit dem Mund, sondern über einen mit dem Ellbogen betätigten Blasebalg mit Luft versorgt werden.

Bei diesem halbstündigen Konzert verschmelzen irische Klänge und die beeindruckenden Lichtspiele der Tauben-Installation zu einem völlig neuen Musikerlebnis, das einen innehalten lässt. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.09.2019