Dufay-Ensemble in der Stadtkirche

Bensheim.Am Sonntag, 16. September, ist um 17 Uhr das renommierte Dufay-Ensemble zu Gast in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim. Gegründet Anfang der 90er Jahre in Freiburg, hat es sich zum Anliegen gemacht, selten gehörte und bedeutende Vokalwerke des späten Mittelalters und der Renaissance zur Aufführung zu bringen und folgt diesem Anliegen seitdem in höchster Vollendung.

Die sechs Sänger sind allesamt namhafte Solisten und international tätig: Mit Kaspar Kröner (Altus), Rolf Ehlers (Haute-Contre), Florian Cramer (Tenor), Benoît Haller (Tenor), Cornelius Leenen (Bariton) und Jan Sauer (Bass) sind Gesangsspezialisten zusammengekommen, die sich zum Teil auch als Dirigenten intensiv mit Alter Musik auseinandersetzen und stilistisch versiert sind.

Am 16. September um 17 Uhr erklingt als zentrales Werk Giovanni Pierluigi da Palestrinas berühmteste Messe, die „Missa papae Marcelli“.

Das Konzert wird innerhalb des Kultursommers Südhessen gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und unterstützt von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen Thüringen.

Eintrittskarten sind ab sofort im Vorverkauf in der Musikbox im Kaufhaus Ganz erhältlich sowie an der Abendkasse ab 16.15 Uhr. red/Bild: Dietmar Beetz

