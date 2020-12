Duo Badesalz ruft zum Spenden auf

Bensheim.In der Corona-Pandemie gibt es kaum Gewinner. Die naheliegenden gesundheitlichen Ängste einmal ausgeklammert, stehen Existenzsorgen und die Furcht vor massiven wirtschaftlichen Folgen oft im Vordergrund. Das Virus legt aber auch schonungslos die Baustellen im Bildungssystem offen.

Der Bensheimer Verein Active Learning kümmert sich seit 2010 um sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, möchte ihnen mit einem pädagogisch abgestimmten Lern-Sport-Konzept Perspektiven aufzeigen und ihnen das Rüstzeug an die Hand geben, um sich zu verantwortungsbewussten Menschen zu entwickeln.

Bundesweit hat die Gründerfamilie um die Brüder Hauke, Yves und Henrik Lerchl im Verbund mit ihrer Mutter Elisabeth ein Ausrufezeichen gesetzt, was in vielen Preisen und in der Unterstützung namhafter Stiftungen manifestierte. Doch bereits vor der Pandemie hatte der Verein mit dem Rückgang von Spenden zu kämpfen, die Krise hat die Situation noch einmal verschlechtert.

Schüler verlieren den Anschluss

Zumal das bewährte Angebot mit einem gemeinsamen Mittagsessen, Lernen in Gruppen und sportlichen Aktivitäten nicht umgesetzt werden kann. „Wir haben unser Konzept deshalb umgestellt und den neuen Bedingungen angepasst“, erklärt Vorsitzender Hauke Lerchl. Denn er und seine Mitstreiter sehen erhebliche Probleme für Kinder und Jugendliche in der aktuellen Phase. „Vor allem sozial schwache Schüler verlieren den Anschluss. Viele kommen mit dem Online-Unterricht nicht zurecht, weil Grundlegendes wie der richtige Umgang mit dem Betriebssystem fehlt“, so der Lehrer.

Hinzu komm die Umstellung von Frontalunterricht auf selbstständiges Lernen. Mit den Herausforderungen kämen besonders Jugendliche aus benachteiligten Familien nicht klar. Es gebe keine Anleitung, es fehlten die täglichen Abläufe und Strukturen.

Es sei deshalb notwendig und geboten, die Defizite und entstandenen Wissenslücken aufzuarbeiten. „Ohne Nachhilfe und zusätzliche Förderung ist der Ausfall kaum zu kompensieren, gleich, welche Schulform besucht wird“, sind sich die Brüder sicher. Nicht unterschätzen dürfe man außerdem die sozialen Folgen. Kontakte brechen weg, manche fühlen sich im Stich gelassen. Die jungen Menschen benötigten in vielerlei Hinsicht Hilfestellungen, Stützen und Motivation, die vielen Herausforderungen anzugehen“, so Lerchl.

Es dürfe nicht passieren, dass sie am Ende der Pandemie zu den großen Verlierern zählen. Enttäuschung, Unmut und Verärgerung seien programmiert, neben beruflicher Perspektivlosigkeit und einem gesellschaftlichen Abrutschen müssten auch die Schulen diese „neuen Problemschüler“ (so der Vorsitzende) tragen, was dort zu einer Mehrbelastung führe.

Durch die Krise begleiten

Active Learning will mit seiner Arbeit genau an diesen Punkten ansetzen, um solche Szenarien zu vermeiden. So sollen die Schüler durch die Corona-Krise und darüber hinaus begleitet werden. Dazu wurde das Vereinskonzept überarbeitet. Initiiert hat der Vorstand eine online-basierte Begegnungs- und Bildungsstätte, die Personal Coachings für Kinder und Jugendliche anbietet.

Ein junges Team aus momentan 15 Lehrern, Studierenden und älteren Schülern übernimmt diese Aufgabe, bei der vor allem die Motivation im Vordergrund steht. Bereits jetzt werde aktiv geholfen, den Alltag Schule wieder in den Griff zu bekommen „und dabei mit kleinen Schritten und Selbstdisziplin erfolgreich zu sein“, bemerkt Hauke Lerchl.

Auf dem Plan stehen beispielsweise Online-Schulungen im Umgang mit Microsoft-Programmen und Hilfe beim Erwerb von Medienkompetenzen. Nachhilfe erhalten die Schüler in Kleingruppen per Video-Konferenz. Teilnehmen dürfen auch Jugendliche, die nicht aus sozial schwachen Verhältnissen stammen. Zur Finanzierung möchte der Verein in solchen Fällen einen Elternbeitrag gemeinsam mit Spenden nutzen. Schon jetzt zeichne sich ab, dass das Personal Coaching gut und dankbar angenommen wird.

„Wir brauchen aber finanzielle Unterstützung, um dieses Rettungsprojekt zur Bildung an der Bergstraße im nächsten Jahr weiterführen zu können“, verdeutlicht Lerchl. Das sehen die Paten des Vereins, das Künstlerduo Badesalz, genauso. Sie rufen in einer Stellungnahme dazu auf, Active Learning unter die Arme zu greifen.

„Her mit de Flocke!“

„Eigentlich können wir das Wort kaum noch hören, aber Corona hat unser Leben nun mal massiv beeinflusst, und beeinflusst es immer noch. Wie viele andere hat es leider auch eine so großartige Organisation wie Active Learning wirtschaftlich nicht unerheblich erwischt“, schreiben Henni Nachtsheim und Gerd Knebel.

Konnten ihre Macher noch mit großem Erfolg und Zuspruch von Eltern und Kindern ihr engagiertes Lernhilfeprogramm auf „online umstellen“, fielen andere Projekte wie ein Benefiz-Konzert Corona-bedingt weg, was zu äußerst spürbaren Einnahmeverlusten geführt hat, heißt es weiter.

„Und wir wären verdammt schlechte Paten, wenn wir da nicht drauf hinweisen würden. Um es einfach zu sagen: Jede Spende, ob klein oder groß, hilft Active Learning, ihre wertvolle Arbeit weiterzuführen. Wie sagt ein altes hessisches Sprichwort: Säckel uff und her mit de Flocke“, rührt Badesalz kräftig die Werbetrommel für den Bensheimer Verein.

