Anzeige

Bensheim.„Warum weit fahren, wenn das Gute so nahe liegt“, sagt Geschichtslehrerin Judith Grön, die zum Abschluss des Mittelalters mit ihren Schülerinnen und Schülern des Bensheimer Goethe-Gymnasiums nicht nur das mittelalterliche Heppenheim unsicher machte.

„Die Jugendlichen waren oft schon im Kolosseum in Rom, bei den Pyramiden oder an der Chinesischen Mauer, kennen aber unsere Sehenswürdigkeiten vor Ort nicht“, so Grön, die dies für sehr schade hält.

Dementsprechend waren die 15 und 16-jährigen Jugendlichen in der Exkursionswoche auf den Spuren des Heppenheimer „Doms“ Sankt Peter, des Rathauses und des Amtshofes.