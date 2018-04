Anzeige

Bensheim.Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald in Schriesheim war der Ausgangspunkt der jüngsten Wanderung für die Outdoor-Abteilung der SSG, Gruppe „Wandern für Aktive“.

In Schriesheim startete man auf dem Burgensteig, um am Pappelbach entlang aufzusteigen. Bald erreichte die Gruppe den Lehrpfad, wo die ersten Hinweise auf den Spatabbau um 1808 bis 1839 zu sehen sind. Viele Bergarbeiter schürften damals in großen Tiefen nach dem begehrten Material, das für die Herstellung von Porzellan und bleiweißer Farbe diente.

Dieses wurde über Mannheim bis nach Holland verschifft. Zu sehen gab es „Das Obere Gried“, die „Lange Schaar“ und die beeindruckende Spatschlucht, mit ihren bis zu zehn Meter hohen Felswände. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die geringe Durchgangsbreite von zwei bis dreieinhalb Meter. Auch die Wanderer staunten über dieses geologische Naturdenkmal. Auf dem Burgensteig ging es weiter aufwärts zum Schanzenköpfle und auf kleinem Pfad, an vielen alten Grenzsteinen vorbei zur Hohe Waid.