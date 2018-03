Anzeige

Bensheim.Der Verein für Volksgesundheit veranstaltet am Mittwoch, 21. März, um 14.30 Uhr im Seniorentreff Bensheim einen Vortrag zum Thema „Ermüdung, Durchblutungsstörungen, Schmerzen“. Referentin ist Heilpraktikerin Kerstin Bäurle-Grün. Der Eintritt ist frei.

In der Ankündigung heißt es: „Viele Zivilisationskrankheiten, Leistungseinbußen und ein schwächelndes Abwehrsystem hängen unmittelbar damit zusammen, dass unser Körper schlecht versorgt ist. Das können wir durch Änderungen unseres Lebensstils teilweise positiv beeinflussen. Gleichzeitig muss aber auch sichergestellt sein, dass alle wichtigen Nährstoffe und ausreichend Sauerstoff in sämtliche Organe und Gewebe transportiert werden. Eine funktionierende Durchblutung bis in die allerkleinsten Gefäße ist dafür die Voraussetzung. Die Durchblutung und der Stoffaustausch in den kleinsten Blutgefäßen wird in der Medizin als Mikrozirkulation bezeichnet.

Die Physikalische Gefäßtherapie kann die körpereigenen Selbstheilungs- und Regenerationsprozesse unterstützen. Ergänzend zu einer gesundheitsbewussten Lebensweise kann sie zur Verbesserung der aktiven Gefäßgesundheit beitragen.“