Durchgang gesperrt

Bensheim.Der Durchgang am Dalberger Hof in die Innenstadt und in umgekehrter Richtung ist ab Montag (13.) für voraussichtlich zwei Wochen aufgrund der Arbeiten am Bürgerhaus gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. ps

